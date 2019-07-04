Fenerbahçe Fejsa'yı kadrosuna katmaya çok yakın

Fenerbahçe, Sırp ön liberonun transferinde de sona yaklaştı. Ljubomir’in 6 yıllık Benfica macerasını bitirip, Fenerbahçe’ye imza atacağı belirtildi.

Transfer atağını sürdüren Fenerbahçe'de sıra ön liberoya geldi... Birçok oyuncu ile görüşen sarı-lacivertliler, Benfica'dan Ljubomir Fejsa'da mutlu sona yaklaştı. Portekiz'in A Bola gazetesi dün okuyucuları ile paylaştığı haberde, Fejsa'nın Benfica ile 6 yılı dolduran sözleşmesini bitirmeye hazırlandığını belirtirken, birkaç ufak pürüzün giderilmesi durumunda Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu iddia etti.



TATİLDE HABER BEKLİYOR

Anlaşmanın bu hafta sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi. Öte yandan Sırbistan Milli Takımı'nda yer aldığı için henüz Portekiz'e dönmeyen Fejsa, tatiline devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe'den haber beklediği belirtildi. Fejsa'nın, kulüpler arasındaki son detayların halledilmesinin ardından İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçmesi, ardından sözleşme imzalayıp, takıma katılması bekleniyor.



MARSİLYA'DA KALIYOR

Kanarya'nın gündemindeki diğer ön libero Luiz Gustavo ise Marsilya'da kalıyor. Haberi L'Equipe gazetesi verdi. Marsilyalı yöneticilerin ağzından, "Brezilyalı oyuncu için resmi bir teklif almadık. Gustavo ayrılmayacak" sözlerine de yer verildi. 31 yaşındaki Luiz Gustovo için Damien Comolli, Fransa'ya giderek, görüşmelerde bulunmuştu.



'COMOLLİ ARARDI'

Fiorentina'lı orta saha Bryan Dabo'nun menajeri Patrick Mendy, Fenerbahçe ile hiçbir temaslarının olmadığını açıkladı: "Bunlar sadece söylenti. Çünkü Comolli'yi tanıyorum, böyle bir şey olsaydı beni arardı... Dabo, Fiorentina'ya odaklandı ve kendini kabul ettirmek istiyor."



ÇAĞLAR'A İZİN ÇIKMADI

Leicester City'ye Çağlar Söyüncü için yapılan teklif reddedildi. İngiliz basını, teknik direktör Brendan Rodgers'ın 23 yaşındaki oyuncudan bu sezon daha fazla yararlanmak istediğini belirtti. Çağlar yeni sezonda Harry Maguire, West Morgan ve Evans ile forma savaşı verecek.