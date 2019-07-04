Fenerbahçe Fejsa'yı kadrosuna katmaya çok yakın
Fenerbahçe, Sırp ön liberonun transferinde de sona yaklaştı. Ljubomir’in 6 yıllık Benfica macerasını bitirip, Fenerbahçe’ye imza atacağı belirtildi.
Transfer atağını sürdüren Fenerbahçe'de sıra ön liberoya geldi... Birçok oyuncu ile görüşen sarı-lacivertliler, Benfica'dan Ljubomir Fejsa'da mutlu sona yaklaştı. Portekiz'in A Bola gazetesi dün okuyucuları ile paylaştığı haberde, Fejsa'nın Benfica ile 6 yılı dolduran sözleşmesini bitirmeye hazırlandığını belirtirken, birkaç ufak pürüzün giderilmesi durumunda Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu iddia etti.
TATİLDE HABER BEKLİYOR
Anlaşmanın bu hafta sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi. Öte yandan Sırbistan Milli Takımı'nda yer aldığı için henüz Portekiz'e dönmeyen Fejsa, tatiline devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe'den haber beklediği belirtildi. Fejsa'nın, kulüpler arasındaki son detayların halledilmesinin ardından İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçmesi, ardından sözleşme imzalayıp, takıma katılması bekleniyor.
MARSİLYA'DA KALIYOR
Kanarya'nın gündemindeki diğer ön libero Luiz Gustavo ise Marsilya'da kalıyor. Haberi L'Equipe gazetesi verdi. Marsilyalı yöneticilerin ağzından, "Brezilyalı oyuncu için resmi bir teklif almadık. Gustavo ayrılmayacak" sözlerine de yer verildi. 31 yaşındaki Luiz Gustovo için Damien Comolli, Fransa'ya giderek, görüşmelerde bulunmuştu.
'COMOLLİ ARARDI'
Fiorentina'lı orta saha Bryan Dabo'nun menajeri Patrick Mendy, Fenerbahçe ile hiçbir temaslarının olmadığını açıkladı: "Bunlar sadece söylenti. Çünkü Comolli'yi tanıyorum, böyle bir şey olsaydı beni arardı... Dabo, Fiorentina'ya odaklandı ve kendini kabul ettirmek istiyor."
ÇAĞLAR'A İZİN ÇIKMADI
Leicester City'ye Çağlar Söyüncü için yapılan teklif reddedildi. İngiliz basını, teknik direktör Brendan Rodgers'ın 23 yaşındaki oyuncudan bu sezon daha fazla yararlanmak istediğini belirtti. Çağlar yeni sezonda Harry Maguire, West Morgan ve Evans ile forma savaşı verecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"