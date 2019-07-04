Fenerbahçeli Eljif Elmas için Napoli atakta

Max ?Kruse ve Emre Belözoğlu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyen, Allahyar ve Murat Sağlam içinse kulüplerine cüzi miktarlar veren Fenerbahçe; bonservis ücreti ödeyerek yapacağı transferler için Eljif Elmas'ın satışını bekliyor. Birçok takımın radarında olan 20 yaşındaki oyuncu için, Napoli iddiaları güçleniyor...

Sky Sport İtalia, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin orta saha transferindeki önceliğinin Eljif Elmas olduğunu duyurdu. Genç oyuncunun Napoli'yi de ikna ettiği ve görüşmelerin hız kazandığı bildirildi. Napoli'nin bu transferde başarılı olamazsa rotayı Bologna'dan Erick Pulgar'a çevireceği de kaydedildi. Eljif için konuşulan rakamlar 10-15 milyon euro civarında. Milan, İnter, Fiorentina, Dortmund, Atletico Madrid'in de Elmas'a ilgisi sürüyor.