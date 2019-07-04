Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisindeki başyazısında birçok önemli konuya değindi. Taraftarların dört gözle beklediği transferle ilgili yorumda bulunan Koç, "UEFA Disiplin Kurulu'nun vereceği kararın bizzat etkili ve bağlayıcı olduğunu daha önce de dile getirmiştim. Gerekli tüm çalışma bu karardan bağımsız şekilde yürütülüyor. Hocamızın beklentileri, takımımızın eksikleri ve giden oyuncularımızdan boşalan pozisyonlar için kulübümüzün imkanları doğrultusunda en iyi, en doğru ve faydalı isimler üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisindeki başyazısında birçok önemli konuya değindi. Taraftarların dört gözle beklediği transferle ilgili yorumda bulunan Koç, "UEFA Disiplin Kurulu'nun vereceği kararın bizzat etkili ve bağlayıcı olduğunu daha önce de dile getirmiştim. Gerekli tüm çalışma bu karardan bağımsız şekilde yürütülüyor. Hocamızın beklentileri, takımımızın eksikleri ve giden oyuncularımızdan boşalan pozisyonlar için kulübümüzün imkanları doğrultusunda en iyi, en doğru ve faydalı isimler üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.



GÜCÜMÜZÜ YİNE GÖSTERDİK

İlk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Ali Koç, "Fener Ol kampanyasında üç ayı geride bırakırken Türkiye'nin en büyük camiası olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Fener Ol kampanyamız 4 Nisan 2020'ye dek devam ediyor. Kampanyamızın ilk üç ayında hedeflediğimiz rakamın dörtte birine ulaştık. Toplanan rakamdan önemlisi, katılım sayısı ve sahiplenmenin yüksek olmasıydı" diye konuştu.



Davadan vazgeçmeyeceğiz YAZISINDA 3 Temmuz 2011'e vurgu yapan Ali Koç, "FETÖ kumpasının 8. yıl dönümünü geride bırakacağız. Kumpas, tuzak, kurgu olduğu sayısız kez kanıtlanmış bu davanın verilecek Yargıtay kararıyla artık sona erdirilmesi vazgeçmeyeceğimiz en büyük talebimizdir. Bu konuda kararlılığımız 3 Temmuz 2011 gününden farksızdır''.



'3 TEMMUZ KUMPASTIR'

SARI-lacivertliler, dün erken saatlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. F.Bahçe; eski başkan Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz 2011'de gözaltına alındığı saat olan 06.00'da şu paylaşımı yaptı: "3 Temmuz bir kumpastır, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen! Sonsuza kadar yaşa Fenerbahçe. 3 Temmuz'un 8. yılında daha yüksek ses, sonsuz inançla."



ŞEHİTLERİ UNUTMADI

15 Temmuz 2016'daki hain saldırıyı da unutmayan F.Bahçe Başkanı, şu sözleri sarfetti: "FETÖ'nün alçak darbe girişimiyle bu sefer de ülkemizin bağımsızlığına kast ettiği bu günde, millet olarak verdiğimiz mücadeleyi saygıyla hatırlıyor; hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."