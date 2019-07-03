03 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Kolarov inadı!

Varsa yoksa Kolarov
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Sarı-lacivertliler, daha önce büyük ölçüde anlaşma sağlanmasına rağmen askıyan aldığı Aleksandar Kolarov transferinde beklemeye geçti. Roma'nın bonservis bedeli istemesinin ardından görüşmeleri durduran Fenerbahçe, bu transferde acele etmeyecek.

Teknik direktör 'nın ısrarcı olduğu 33 yaşındaki sol beki ikna eden sarı-lacivertliler, düşük bir bedelle transferi bitirmeye çalışacak.

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