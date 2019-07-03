03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin Kolarov inadı!
Giriş Tarihi: 03.07.2019
Sarı-lacivertliler, daha önce büyük ölçüde anlaşma sağlanmasına rağmen askıyan aldığı Aleksandar Kolarov transferinde beklemeye geçti. Roma'nın bonservis bedeli istemesinin ardından görüşmeleri durduran Fenerbahçe, bu transferde acele etmeyecek.
Teknik direktör Ersun Yanal'nın ısrarcı olduğu 33 yaşındaki sol beki ikna eden sarı-lacivertliler, düşük bir bedelle transferi bitirmeye çalışacak.
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