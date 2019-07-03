Fenerbahçe'nin Kolarov inadı!

Sarı-lacivertliler, daha önce büyük ölçüde anlaşma sağlanmasına rağmen askıyan aldığı Aleksandar Kolarov transferinde beklemeye geçti. Roma'nın bonservis bedeli istemesinin ardından görüşmeleri durduran Fenerbahçe, bu transferde acele etmeyecek.

Teknik direktör Ersun Yanal'nın ısrarcı olduğu 33 yaşındaki sol beki ikna eden sarı-lacivertliler, düşük bir bedelle transferi bitirmeye çalışacak.