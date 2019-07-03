Simon Kjaer Fenerbahçe'ye yakın!

Sevilla'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediğini açıkladığı Simon Kjaer için İspanyol medyasında önemli iddialar vardı. El Mundo Deportivo, 30 yaşındaki stoperin eski takımı Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı.

Haberde, Danimarkalı yıldızın Premier Lig takımlarıyla da görüştüğünü ancak olumlu bir sonuç alamadığı belirtildi.



VOLKAN'LA DEVAM

Sözleşmesi sona eren isimlerden olan Volkan Demirel'in önceki günkü idmanda yer almaması farklı yorumlanmıştı. Sarı-lacivertlilerin 37 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme yenilemeyeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak yıldız kalecinin kısa süre içinde Fenerbahçe ile 1 yıllık yeni anlaşma yapacağı ifade edildi.