03 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Simon Kjaer Fenerbahçe'ye yakın!

Simon Kjaer Fenerbahçe'ye yakın!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Sevilla'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediğini açıkladığı Simon Kjaer için İspanyol medyasında önemli iddialar vardı. Deportivo, 30 yaşındaki stoperin eski takımı Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı.

Haberde, Danimarkalı yıldızın takımlarıyla da görüştüğünü ancak olumlu bir sonuç alamadığı belirtildi.

VOLKAN'LA DEVAM
Sözleşmesi sona eren isimlerden olan 'in önceki günkü idmanda yer almaması farklı yorumlanmıştı. Sarı-lacivertlilerin 37 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme yenilemeyeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak yıldız kalecinin kısa süre içinde Fenerbahçe ile 1 yıllık yeni anlaşma yapacağı ifade edildi.

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