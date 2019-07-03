03 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Zanka’dan kötü haber

Zanka’dan kötü haber
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimlerden olan Zanka'nın yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezon 'den düşen Huddersfield'de oynayan 29 yaşındaki stoperin İskoç ekibi Celtic ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimlerden olan Zanka'nın yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezon 'den düşen Huddersfield'de oynayan 29 yaşındaki stoperin İskoç ekibi Celtic ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Danimarkalı oyuncunun Celtic'le 2 senelik sözleşme imzalayacağı belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Max Kruse hakkında bilmeniz gerekenler Max Kruse hakkında bilmeniz gerekenler
G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi... G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi...
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör