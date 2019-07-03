03 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye ya Mahmut ya Fejsa

Fenerbahçe'ye ya Mahmut ya Fejsa
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Mehmet Topal ile yolların ayrılmasından sonra orta alana takviye yapacak olan Fenerbahçe, iki isim üzerinde duruyor. Luiz Gustavo'dan maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı-lacivertliler, Mahmut Tekdemir ve Fejsa ile görüşüyor.

31 yaşındaki Mahmut için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, uygun bir bedelle bu transferi bitirmeyi planlıyor. Yönetim, Mahmut transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda 'nın kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki Fejsa'ya imza attırmayı hedefliyor.

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