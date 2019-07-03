03 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin ilgilendiği ismi İtalyanlar duyurdu

İtalyanlar ‘Dabo’ dedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Sportif direktör Comolli'nin transfer çalışmalarını yürüttüğü Fenerbahçe için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İtalyan basınında sarı-lacivertlilerin Bryan Dabo ile ilgilendiği ileri sürüldü. İki sezondur Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki önlibero, İtalyan ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sportif direktör Comolli'nin transfer çalışmalarını yürüttüğü Fenerbahçe için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İtalyan basınında sarı-lacivertlilerin Bryan Dabo ile ilgilendiği ileri sürüldü. İki sezondur Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki önlibero, İtalyan ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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