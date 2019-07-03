03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği ismi İtalyanlar duyurdu
Giriş Tarihi: 03.07.2019
Sportif direktör Comolli'nin transfer çalışmalarını yürüttüğü Fenerbahçe için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İtalyan basınında sarı-lacivertlilerin Bryan Dabo ile ilgilendiği ileri sürüldü. İki sezondur Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki önlibero, İtalyan ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Sportif direktör Comolli'nin transfer çalışmalarını yürüttüğü Fenerbahçe için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İtalyan basınında sarı-lacivertlilerin Bryan Dabo ile ilgilendiği ileri sürüldü. İki sezondur Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki önlibero, İtalyan ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
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