03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Sonuçlara göre her isim için ayrı kuvvet antrenmanları programlanacak. Sarı-lacivertli günün ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde yaptı.
Fenerbahçe'de takım kuvvet testine girdi
Giriş Tarihi: 03.07.2019
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de dün sabah futbolculara çeşitli kuvvet testleri uygulandı. Bu şekilde oyuncuların kuvvet seviyeleri ile güçlü ve zayıf kas grupları tespit edildi.
Sonuçlara göre her isim için ayrı kuvvet antrenmanları programlanacak. Sarı-lacivertli günün ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde yaptı.
BUGÜN 'TOPUK'LUYOR
Kanarya, yeni sezon için ilk şehir dışı kampına bugün gidecek. Sarı-lacivertli takım, Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını devam ettirip vites yükseltecek. Burada 10 gün çalışacak olan Fenerbahçe, bir de hazırlık maçı oynayacak. Ardından İstanbul'a dönüp Almanya'nın yolunu tutacak.
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