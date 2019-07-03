03 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de takım kuvvet testine girdi

Fenerbahçe'de takım kuvvet testine girdi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.07.2019

hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de dün sabah futbolculara çeşitli kuvvet testleri uygulandı. Bu şekilde oyuncuların kuvvet seviyeleri ile güçlü ve zayıf kas grupları tespit edildi.

Sonuçlara göre her isim için ayrı kuvvet antrenmanları programlanacak. Sarı-lacivertli günün ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde yaptı.

BUGÜN 'TOPUK'LUYOR
Kanarya, için ilk şehir dışı kampına bugün gidecek. Sarı-lacivertli takım, 'nda hazırlıklarını devam ettirip vites yükseltecek. Burada 10 gün çalışacak olan Fenerbahçe, bir de hazırlık maçı oynayacak. Ardından İstanbul'a dönüp Almanya'nın yolunu tutacak.


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