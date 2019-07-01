01 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

"Lima için görüşmedik"

Lima için görüşmedik
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Palmeiras CEO'su Alexandre Mattos, 'nin için bir girişimi olmadığını söyledi.

Yahoo Esportes sitesine açıklama yapan Mattos, "Sizi temin ederim, için hiçbir kulüp bizimle temas kurmadı" diye konuştu. 29 yaşındaki Brezilyalı on numara, 'de sadece 'de oynayacağını dile getirmişti.
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