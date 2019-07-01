01 Temmuz 2019, Pazartesi
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"Lima için görüşmedik"
Giriş Tarihi: 01.07.2019
Palmeiras CEO'su Alexandre Mattos, Fenerbahçe'nin Lucas Lima için bir girişimi olmadığını söyledi.
Yahoo Esportes sitesine açıklama yapan Mattos, "Sizi temin ederim, Lucas Lima için hiçbir kulüp bizimle temas kurmadı" diye konuştu. 29 yaşındaki Brezilyalı on numara, Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynayacağını dile getirmişti.
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