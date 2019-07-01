01 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe sezonu açtı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.07.2019

, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını teknik direktör yönetiminde 'nde yaptı.

Antrenmana milli takımlarında görev almayan, kiralıktan dönen sarı lacivertli oyuncuların yanı sıra genç futbolcular da katıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi.

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