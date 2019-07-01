Fenerbahçe sezonu açtı

Antrenmana milli takımlarında görev almayan, kiralıktan dönen sarı lacivertli oyuncuların yanı sıra genç futbolcular da katıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi.

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