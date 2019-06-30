"Kruse dürüst ve çok çalışkan"

Alman forvet için arkadaşları “Sahada gerçek bir profesyonel” diyor ve ekiyorlar: Dürüst ve çılgın. Çok hızlı araba sürer. Pokersever bir canavar!

Fenerbahçe'nin 3 yıllık ön sözleşme imzaladığı Max Kruse, saha içinde olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim. Alman basınında sık sık magazin gündemine konu olan 31 yaşındaki santrfor için genel görüşler ise oldukça olumlu. Kruse'un M'Gladbach'tan takım arkadaşı olan Kramer 2018 yılında yıldız futbolcu için, "Dürüst ve çılgın birisi. Çünkü arabayı çok hızlı sürüyor ve taksiye çok fazla para harcıyor" ifadelerini kullanmıştı. Alman golcünün en sevdiği yiyecek ise Nutella...

14 SAAT ARALIKSIZ

Hakkında yer alan haberlerde kahvaltıda çok fazla nutella tükettiği yer alıyor. Arkadaşlarının kendisine "Nutella Canavarı" lakabını taktığı belirtiliyor. Kruse sigara içmiyor fakat nargileyi çok seviyor. Kruse'un bir başta tutkusu da poker. Futbol dışında pokerle ilgilenen Alman golcü, Amerika'da turnuvalara katılıyor. Bugüne kadar pokerden yaklaşık 150 bin dolar kazandı. Dünya Poker Şampiyonası'nda 14 saat boyunca aralıksız olarak poker oynayarak bu işe ne kadar önem verdiğini gösterdi.

PARAYI TAKSİDE UNUTTU

Yıldız futbolcu, poker masasında kazandığı parayı takside unutması ile de Alman basınında günlerce yer almıştı. Max Kruse, pokerden kazandığı 75 bin euroyu takside unutunca Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, "Kruse yine profesyonel davranmadı. Sorumluluklarını bilen futbolculara ihtiyacım var" diyerek oyuncuyu kadrodan çıkarmıştı.

FENERLİLERİ GEÇTİ

Max Kruse için altına girilen maddi yük ciddi tartışmalara neden olsa da Alman oyuncu istatistikleriyle "Bu parayı hak ediyorum" diyor. Geçen sezonu 11 gol ve 9 asistle tamamlayan Kruse, F.Bahçe'nin forvetleri Soldado (6), Frey (3), Slimani'nin (1) toplamından daha fazla gol attı. F.Bahçe'nin en fazla asist yapan ismi Valbuena'dan (7) daha fazla asist yaptı. Fenerbahçe'nin en yüksek şut ortalaması olan ismi Mehmet Ekici'nin (2) neredeyse yüzde 50'si fazlası kadar (2.8) şut attı.

GENÇLERE ÖĞÜTLERE

Kendisini saha içinde sabitlemeyen, hücum hattında çok yönlü bir futbolcu olarak tarif eden Max Kruse genç futbolculara ise şu tavsiyeyi veriyor: "Sosyal medyadan uzak dursunlar. İyi futbolcu olmak istiyorlarsa futbol ve antrenmanların dışında başka bir şeye fazla odaklanmamaları gerekiyor."

HOKEYİ DE SEVİYOR

Alman yıldız, buz hokeyi ile de yakından ilgili. Fırsat buldukça buz hokeyi izlemeye giden Kruse'un başlama vuruşu sırasındaki bu fotoğrafı sayfaları süslemişti.

'GİDİŞİ ACI VERİYOR'

Werder Bremen'in genç futbolcusu Frield da Kruse'un takımdan ayrılma kararı aldığı dönemde onun gidişinin büyük bir kayıp olduğunu söylerken, "Kruse saha içinde liderlik yapan gerçek bir profesyonel. Onun gidişi gerçeken acı veriyor" dedi.



