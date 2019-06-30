30 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Skrtel kalıyor

Skrtel kalıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.06.2019

Bir süredir G. Rangers ile görüşen 'e kapılar kapandı.

İskoç ekibinin, 'in 6 milyon euroluk maaş talebinin ardından masadan kalktığı belirtildi. Slovak stoper şimdi Fener'in 1.5 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklifini değerlendiriyor.
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