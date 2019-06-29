Ianis Hagi Barcelona’ya
Adı sık sık Galatasaray ile anılan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, Barcelona'ya transfer olmak üzere. Romanya basınından GSP'ye göre; Katalan ekibi ile olan görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenildi.
Adı sık sık Galatasaray ile anılan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, Barcelona'ya transfer olmak üzere. Romanya basınından GSP'ye göre; Katalan ekibi ile olan görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Hagi'nin de bir döne formasını giydiği Barcelona, 20 yaşındaki orta saha (10 numara) için kulübü FC Viitorul Constanta'ya 7-8 milyon euro ödeyecek.?
HENRY'DEN VAZGEÇİLMEDİ
Galatasaray sol kanat bölgesine Ryan Babel ve Yusuf Erdoğan'ı transfer etse de Fatih Terim'in Henry Onyekuru'dan vazgeçmediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Onyekuru farklı bir silah. Eğer kiralayabilirsek 1 sezon daha kalmasını isterim. 50-55 maç yapacağız. Her futbolcuya ihtiyacımız olacak" raporu verdiği belirtildi.
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