29 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ianis Hagi Barcelona’ya

Ianis Hagi Barcelona’ya
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.06.2019

Adı sık sık Galatasaray ile anılan 'nin oğlu Ianis, Barcelona'ya transfer olmak üzere. Romanya basınından GSP'ye göre; Katalan ekibi ile olan görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Adı sık sık Galatasaray ile anılan 'nin oğlu Ianis, Barcelona'ya transfer olmak üzere. Romanya basınından GSP'ye göre; Katalan ekibi ile olan görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Hagi'nin de bir döne formasını giydiği Barcelona, 20 yaşındaki orta saha (10 numara) için kulübü FC Viitorul Constanta'ya 7-8 milyon euro ödeyecek.?

HENRY'DEN VAZGEÇİLMEDİ
Galatasaray sol kanat bölgesine ve Yusuf Erdoğan'ı transfer etse de 'in Henry Onyekuru'dan vazgeçmediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Onyekuru farklı bir silah. Eğer kiralayabilirsek 1 sezon daha kalmasını isterim. 50-55 maç yapacağız. Her futbolcuya ihtiyacımız olacak" raporu verdiği belirtildi.

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