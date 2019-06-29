29 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Muriç pazartesi günü

Muriç pazartesi günü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.06.2019

Transfer döneminin gözdesi Verat Muriç için sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Kosovalı santrfor için Başkanı Hasan , A Spor'a açıklama yaptı. Başkan Kartal, "Vedat Muriç için pazartesi günü Fenerbahçe Kulübü ile görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

Transfer döneminin gözdesi Verat Muriç için sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Kosovalı santrfor için Başkanı Hasan , A Spor'a açıklama yaptı. Başkan Kartal, "Vedat Muriç için pazartesi günü Fenerbahçe Kulübü ile görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

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