29 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Muriç pazartesi günü
Giriş Tarihi: 29.06.2019
Transfer döneminin gözdesi Verat Muriç için sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Kosovalı santrfor için Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a açıklama yaptı. Başkan Kartal, "Vedat Muriç için pazartesi günü Fenerbahçe Kulübü ile görüşeceğiz" ifadesini kullandı.
Transfer döneminin gözdesi Verat Muriç için sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Kosovalı santrfor için Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a açıklama yaptı. Başkan Kartal, "Vedat Muriç için pazartesi günü Fenerbahçe Kulübü ile görüşeceğiz" ifadesini kullandı.
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