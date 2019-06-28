İspanya'dan flaş Kjaer iddiası
Estadio Deportivo, Sevilla'nın kadrosunda düşünmediği Kjaer'in eski takımı Fenerbahçe'ye döneceğini ileri sürdü.
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe için İspanya'da flaş bir iddia ortaya atıldı Daha önce sarı-lacivertlilerin gündemine giren Simon Kjaer'in tekrar İstanbul'a döneceği ileri sürüldü. Estadio Deportivo, iki sezondur formasını giydiği Sevilla'da gözden çıkarılan Danimarkalı stoperin Fenerbahçe'ye yakın olduğunu belirtti. Haberde 30 yaşındaki futbolcunun Premier Lig takımlarıyla yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alamadığı ve kendisini isteyen eski takımına gideceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin 2016-17'nin ardından 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Kjaer, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 37 resmi karşılaşmada forma giydi.
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe için İspanya'da flaş bir iddia ortaya atıldı Daha önce sarı-lacivertlilerin gündemine giren Simon Kjaer'in tekrar İstanbul'a döneceği ileri sürüldü. Estadio Deportivo, iki sezondur formasını giydiği Sevilla'da gözden çıkarılan Danimarkalı stoperin Fenerbahçe'ye yakın olduğunu belirtti. Haberde 30 yaşındaki futbolcunun Premier Lig takımlarıyla yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alamadığı ve kendisini isteyen eski takımına gideceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin 2016-17'nin ardından 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Kjaer, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 37 resmi karşılaşmada forma giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"