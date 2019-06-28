28 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

İspanya'dan flaş Kjaer iddiası

İspanya'dan flaş Kjaer iddiası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.06.2019

, 'nın kadrosunda düşünmediği 'in eski takımı 'ye döneceğini ileri sürdü.

Transferde hareketli günler geçiren için 'da flaş bir iddia ortaya atıldı Daha önce sarı-lacivertlilerin gündemine giren Simon 'in tekrar 'a döneceği ileri sürüldü. , iki sezondur formasını giydiği 'da gözden çıkarılan Danimarkalı stoperin Fenerbahçe'ye yakın olduğunu belirtti. Haberde 30 yaşındaki futbolcunun takımlarıyla yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alamadığı ve kendisini isteyen eski takımına gideceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin 2016-17'nin ardından 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Kjaer, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 37 resmi karşılaşmada forma giydi.

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe için İspanya'da flaş bir iddia ortaya atıldı Daha önce sarı-lacivertlilerin gündemine giren Simon Kjaer'in tekrar İstanbul'a döneceği ileri sürüldü. Estadio Deportivo, iki sezondur formasını giydiği Sevilla'da gözden çıkarılan Danimarkalı stoperin Fenerbahçe'ye yakın olduğunu belirtti. Haberde 30 yaşındaki futbolcunun Premier Lig takımlarıyla yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alamadığı ve kendisini isteyen eski takımına gideceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin 2016-17'nin ardından 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Kjaer, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 37 resmi karşılaşmada forma giydi.

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