27 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Muriç'e flaş teklif! 2.5 milyon Euro + iki yıldız

F.Bahçe'den bomba Vedat Muriç teklifi!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 Giriş Tarihi: 27.06.2019

formasıyla gösterdiği performansın ardından ve 'ın radarına giren Muriç için, sarı-lacivertli kulüp yeni bir teklif sundu.

'un golcü futbolcusu Vedat Muriç gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

ve 'nin transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

Golcü futbolcu yönetime Galatasaray'da oynamak istediğini iletirken, Fenerbahçe'den flaş bir teklif geldi.

Sarı-Lacivertliler Muriç için Rizespor'a 2.5 milyon Euro + Barış Alıcı ve Berke Özer'i teklif etti. Tarafların bu teklif üzerinde anlaşması bekleniyor.

Vedat Muriç sözleşme teklifini reddetti!

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