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Fenerbahçe'den Muriç'e flaş teklif! 2.5 milyon Euro + iki yıldız
Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 Giriş Tarihi: 27.06.2019
Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performansın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarına giren Muriç için, sarı-lacivertli kulüp yeni bir teklif sundu.
Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muriç transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.
Golcü futbolcu yönetime Galatasaray'da oynamak istediğini iletirken, Fenerbahçe'den flaş bir teklif geldi.
Sarı-Lacivertliler Muriç için Rizespor'a 2.5 milyon Euro + Barış Alıcı ve Berke Özer'i teklif etti. Tarafların bu teklif üzerinde anlaşması bekleniyor.
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