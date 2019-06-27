27 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Mehmet Topal: "Çubuklu'yu hep güzel anacağım"

Mehmet Topal: Çubuklu'yu hep güzel anacağım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.06.2019

'ye veda eden , "Bu asırlık çınarın başarılara imza atması için terimin son damlasına kadar çalıştım. Ancak yaşanan olaylar nedeniyle kulübüme ve bana zarar gelmemesi için böyle bir karar aldım. Beni seven, sahip çıkan, arkamda duran bütün koca yürekli Fenerbahçelilere teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

'de flaş bir gelişme yaşandı. , 7 sezon formasını giydiği sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı. F.Bahçe'ye transfer olduğu 2012'den bu yana tek amacının başarılara imza atmak olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle, ne kulübüme ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için, zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım" diye konuştu.

ALACAKLARINI BIRAKTI

Mehmet sözlerine şöyle devam etti: "2019-20'ye ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi feshetme konusunda uzlaşma sağlandı. Beni seven, bana sahip çıkan, hep arkamda duran bütün koca yürekli Fenerbahçelilere, başkanımız 'a, yönetim kuruluna, tüm takım arkadaşlarıma, bütün hocalarıma, Samandıra'da görev yapan emekçi ablalarım ve abilerime teşekkür ederim. 7 yıl gibi uzun bir süre formasını terlettiğim, şampiyonluklar ve kupalar kazandığım çubukluyu hep güzel anacağım."

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR

Mehmet Topal ile yollarını ayıran F.Bahçe, resmi sitesinden kısa bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, "Önemli başarılarımızda katkısı bulunan Mehmet Topal ile yollarımız dün akşam (önceki akşam) itibarı ile ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçe hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine tüm hizmetleri ve yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

ANTALYA MAÇINDA İPLER KOPMUŞTU

Ayrılık kararında ligin son haftasında oynanan maçında yaşananların etkisi büyük oldu. 68'de oyuna giren Mehmet Topal, tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Mehmet'in maç devam ettiği sırada oyundan çıkmak istemesi taraftarların tepkisini artırırmıştı.

3 KUPA KAZANDI

Mehmet Topal, 7 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde 3 kez kupa kaldırdı. 2013-14'te sarı-lacivertli formayla lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, 2012-13'te , 2014-15'te de kazandı.

SIRADAKİ İSİM ALPER

Fenerbahçe'de gönderilmesi gündemde olan isimlerden biri de ... Sarı-lacivertli yönetim, 28 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri değerlendiriyor.

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