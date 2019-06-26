26 Haziran 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Birsel Vardarlı Demirmen ile yollar ayrıldı

F.Bahçe'de Birsel Vardarlı Demirmen ile yollar ayrıldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.06.2019

, Takımı oyuncularından ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Takımımızın formasını 13 yıl boyunca gururla taşıyan, sadece parkedeki başarılarıyla değil duruşuyla da Fenerbahçeliliği en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız basketbol kariyerini sonlandırdı. Çubuklu formamız altında sayısız başarı yaşayan, rekorları gururla tarihimize kazıyan, her şeyden önemlisi Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptanımıza, kulübümüze bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için en derin teşekkürlerimizi iletiyoruz."

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