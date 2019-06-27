27 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu

F.Bahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.06.2019

Yeni sezon için çalışmalara 9 Temmuz'da 'nda başlayacak olan 'nin hazırlık maçı programı belli oldu.

Sarı-lacivertli takım; 13 Temmuz'da , 20'sinde Ümraniyespor, 23'ünde Udinese, 25'inde ile oynayacak. 30 Temmuz'da 'ta rakip olacak. 31'inde ya da Tottenham ile 3.'lük ya da 1.'lik maçına çıkacak olan Kanarya, 7 Ağustos'ta İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaşıp hazırlık maçlarını tamamlayacak. Boluspor maçı 'nda, Ümraniyespor maçı Samandıra'da, Udinese ve Hertha Berlin karşılaşmaları 'da, Audi Cup maçları ise 'da oynanacak.
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