27 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu
Giriş Tarihi: 27.06.2019
Yeni sezon için çalışmalara 9 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacak olan Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu.
Sarı-lacivertli takım; 13 Temmuz'da Boluspor, 20'sinde Ümraniyespor, 23'ünde Udinese, 25'inde Hertha Berlin ile oynayacak. 30 Temmuz'da Audi Cup'ta rakip Bayern Münih olacak. 31'inde Real Madrid ya da Tottenham ile 3.'lük ya da 1.'lik maçına çıkacak olan Kanarya, 7 Ağustos'ta İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaşıp hazırlık maçlarını tamamlayacak. Boluspor maçı Topuk Yaylası'nda, Ümraniyespor maçı Samandıra'da, Udinese ve Hertha Berlin karşılaşmaları Avusturya'da, Audi Cup maçları ise Almanya'da oynanacak.
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