26 Haziran 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ozan Tufan: Çubuklu'dan vazgeçmedim

Ozan Tufan: Çubuklu'dan vazgeçmedim
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.06.2019

Büyük umutlarla geldiği 'de beklentilerin uzağında kalan , yeni sezon öncesi iddialı konuştu.

Alanya'daki performansıyla tekrar dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcu, " ile kamp çalışmalarında olacağım. Çubuklu'dan hiçbir zaman vazgeçmedim. Fenerbahçe'de kalacağım" sözlerini sarfetti.

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