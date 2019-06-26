26 Haziran 2019, Çarşamba
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Ozan Tufan: Çubuklu'dan vazgeçmedim
Giriş Tarihi: 26.06.2019
Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Ozan Tufan, yeni sezon öncesi iddialı konuştu.
Alanya'daki performansıyla tekrar dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe ile kamp çalışmalarında olacağım. Çubuklu'dan hiçbir zaman vazgeçmedim. Fenerbahçe'de kalacağım" sözlerini sarfetti.
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