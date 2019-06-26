26 Haziran 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Pochettino Eljif Elmas'ı istiyor

Pochettino Eljif'i istiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.06.2019

yaz transfer döneminde en çok konuşulan isimler arasına girerken, Avrupa basınında da her gün yeni bir haber çıkıyor.

Daha önce 'da 4 takımın listesinde yer aldığı belirtilen F.Bahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı için Tottenham'ın ısrarcı olduğu kaydedildi. Ada basınında İngiliz ekibinin hocası Pochettino'nun Elmas'ın alınması yönünde ısrarcı olduğu haberleri çıktı.
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