26 Haziran 2019, Çarşamba
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Pochettino Eljif Elmas'ı istiyor
Giriş Tarihi: 26.06.2019
Eljif Elmas yaz transfer döneminde en çok konuşulan isimler arasına girerken, Avrupa basınında da her gün yeni bir haber çıkıyor.
Daha önce İtalya'da 4 takımın listesinde yer aldığı belirtilen F.Bahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı için Tottenham'ın ısrarcı olduğu kaydedildi. Ada basınında İngiliz ekibinin hocası Pochettino'nun Elmas'ın alınması yönünde ısrarcı olduğu haberleri çıktı.
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