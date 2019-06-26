26 Haziran 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Volkan Demirel ile yola devam

Kaptan ile yola devam
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.06.2019

Tam 17 sezondur formasını giyen , kulüpte kalıyor.

Daha önce jübile yapacağı iddia edilen 37 yaşındaki file bekçisinin teknik direktör 'ın raporundan sonra 1 sezon daha kalmasına karar verildi. Tecrübeli kalecinin görüşmelerde para konuşmadığı ve sunulan teklifi kabul ettiği öğrenildi.
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