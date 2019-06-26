26 Haziran 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda koç Garnier ile yollar ayrıldı

F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Açıklama yapıldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.06.2019

'de, Kadın  Başantrenörü ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Şubemizde gerçekleşen yeni sezon planlamaları kapsamında, koçumuz ile yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir. Fenerbahçe'mizde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu tüm emekleri ve takımımızın bu dönemde kazandığı tüm başarılar için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Kadın Basketbol Takımımızın önümüzdeki sezon yapılanması ve yeni koçumuza dair bilgilendirme kulübümüz tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır."

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