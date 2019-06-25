25 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fatih Karagümrük Mehmet Topal'ın peşinde

Mehmet Topal'a sürpriz talip! Resmen açıklandı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 Giriş Tarihi: 25.06.2019

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'te Başkan , forması giyen tecrübeli futbolcu 'a teklif götüreceklerini açıkladı.

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren 'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

Sarı-Lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 'a sürpriz bir talip çıktı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrükspor'da Başkan , 33 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif götüreceklerini açıkladı.

Hurma ayrıca, savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk ve orta saha oyuncusu Ufuk Akyol için üç büyüklerden transfer teklifi aldıklarını ancak iki oyuncuyu da satmayı düşünmediklerini söyledi.

Başkan Hurma, yaptığı açıklamada, bu sezon kadrolarını korumak istediklerini belirterek, "Ufuk Akyol'u, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve birçok kulüp istiyor. Fatih Kuruçuk ve Ufuk Akyol için üç büyüklerden teklif aldık. Ancak iki oyuncuyu da satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

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