25 Haziran 2019, Salı
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Martin Skrtel'in talebi net
Giriş Tarihi: 25.06.2019
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'in görüştüğü kulüplerden 3 yıllık sözleşme ve 2 milyon euro net maaş istediği belirtildi.
34 yaşındaki oyuncuya en iyi teklifleri şu ana kadar Fenerbahçe ve Başakşehir'in yaptığı bildirildi. Olympiakos'un da teklifte bulunduğu ancak ülkedeki ağır vergiler nedeniyle rakamın daha düşük olduğu vurgulandı. Rangers'ın teklifinin ise çok zayıf olduğu kaydedildi.
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