25 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Martin Skrtel'in talebi net

Martin Skrtel'in talebi net
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.06.2019

'de sözleşmesi sona eren 'in görüştüğü kulüplerden 3 yıllık sözleşme ve 2 milyon euro net maaş istediği belirtildi.

34 yaşındaki oyuncuya en iyi teklifleri şu ana kadar ve 'in yaptığı bildirildi. 'un da teklifte bulunduğu ancak ülkedeki ağır vergiler nedeniyle rakamın daha düşük olduğu vurgulandı. Rangers'ın teklifinin ise çok zayıf olduğu kaydedildi.
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