25 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Kolarov presi
Giriş Tarihi: 25.06.2019
Fenerbahçe, Sırp sol bek için girişimlerini sürdürüyor... Roma'nın bonservis talebini 3 milyon Euro'ya kadar düşürdüğü bildirildi.
Deneyimli sol bek ile anlaşan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi ile pazarlığa devam ediyor. Roma'nın bonservis talebi konusunda yumuşadığı ve 3 milyon euro'ya kadar indiği belirtildi. Inter ve Napoli'nin de listesinde yer alan Aleksandar Kolarov'un tercihini Fenerbahçe'den yana yapması da yönetimin elini güçlendirdi. Anlaşmanın yakın olduğu ifade ediliyor. Bir pürüz çıkmazsa Kolarov ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. 33 yaşındaki Kolarov, Roma'da bu sezon 9 gol atmıştı.
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