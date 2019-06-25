25 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Kolarov presi

Fenerbahçe'de Kolarov presi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.06.2019

, Sırp sol bek için girişimlerini sürdürüyor... 'nın bonservis talebini 3 milyon Euro'ya kadar düşürdüğü bildirildi.

Deneyimli sol bek ile anlaşan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi ile pazarlığa devam ediyor. 'nın bonservis talebi konusunda yumuşadığı ve 3 milyon euro'ya kadar indiği belirtildi. Inter ve 'nin de listesinde yer alan 'un tercihini 'den yana yapması da yönetimin elini güçlendirdi. Anlaşmanın yakın olduğu ifade ediliyor. Bir pürüz çıkmazsa Kolarov ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. 33 yaşındaki Kolarov, Roma'da bu sezon 9 gol atmıştı.
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