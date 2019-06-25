25 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

"Konoplyanka paraya gelir"

Konoplyanka paraya gelir
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.06.2019

'nın Footboom gazetesi, taraftarının hakkındaki görüşlerine yer verdi.

İşte sarı-lacivertli taraftarların için görüşlerinden bazıları:

# Konoplyanka? Bu futbolcu için fazla para ödemenin bir anlamı yok. İstikrar problemi var.

# Nadiren üst üste 2 maç iyi oynar. Yeterince güçlü ve sert değil.

# 'ye para için gelir...

'nin gözden çıkardığı Konoplyanka, kararını tatil sonrası vereceğini açıklamıştı.

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