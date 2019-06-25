25 Haziran 2019, Salı
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"Konoplyanka paraya gelir"
Giriş Tarihi: 25.06.2019
Ukrayna'nın Footboom gazetesi, Fenerbahçe taraftarının Konoplyanka hakkındaki görüşlerine yer verdi.
İşte sarı-lacivertli taraftarların Konoplyanka için görüşlerinden bazıları:
# Konoplyanka? Bu futbolcu için fazla para ödemenin bir anlamı yok. İstikrar problemi var.
# Nadiren üst üste 2 maç iyi oynar. Yeterince güçlü ve sert değil.
# Türkiye'ye para için gelir...
Schalke'nin gözden çıkardığı Konoplyanka, kararını tatil sonrası vereceğini açıklamıştı.
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