"Konoplyanka paraya gelir"

Ukrayna'nın Footboom gazetesi, Fenerbahçe taraftarının Konoplyanka hakkındaki görüşlerine yer verdi.

İşte sarı-lacivertli taraftarların Konoplyanka için görüşlerinden bazıları:

# Konoplyanka? Bu futbolcu için fazla para ödemenin bir anlamı yok. İstikrar problemi var.

# Nadiren üst üste 2 maç iyi oynar. Yeterince güçlü ve sert değil.

# Türkiye'ye para için gelir...

Schalke'nin gözden çıkardığı Konoplyanka, kararını tatil sonrası vereceğini açıklamıştı.