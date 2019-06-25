25 Haziran 2019, Salı
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Napoli'nin ilk hedefi Eljif Elmas
Giriş Tarihi: 25.06.2019
Corriere dello Sport, orta sahaya yetenekli genç oyuncu transfer etmek isteyen Napoli'nin Eljif ile Arjantinli Almendra üzerinde durduğunu yazdı
İtalyan basınında, Eljif Elmas haberleri hız kesmeden devam ediyor... Corriere dello Sport, Napoli'nin genç oyuncu profilinde ilk hedefinin Fenerbahçeli oyuncu olduğunu belirtirken, diğerinin ise Boca Juniors'lu Agustin Almendra olduğu ifade edildi. 19 yaşında olan iki genç yetenek için de görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Fenerbahçe, Eljif'in satışından en az 15 milyon euro gelir bekliyor. Makedon oyuncu için Atletico Madrid ve İnter de devrede. Atletico, Kalinic takasını da koz olarak elinde tutuyor. İnter ise Cengiz Ünder'in Roma'daki başarısından sonra Eljif'i listesine dahil etti.
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