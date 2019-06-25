25 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Napoli'nin ilk hedefi Eljif Elmas

Napoli'nin ilk hedefi Eljif Elmas
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.06.2019

Corriere dello Sport, orta sahaya yetenekli genç oyuncu transfer etmek isteyen 'nin Eljif ile Arjantinli Almendra üzerinde durduğunu yazdı

İtalyan basınında, haberleri hız kesmeden devam ediyor... Corriere dello Sport, 'nin genç oyuncu profilinde ilk hedefinin Fenerbahçeli oyuncu olduğunu belirtirken, diğerinin ise 'lu Agustin Almendra olduğu ifade edildi. 19 yaşında olan iki genç yetenek için de görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. , Eljif'in satışından en az 15 milyon euro gelir bekliyor. Makedon oyuncu için ve İnter de devrede. Atletico, Kalinic takasını da koz olarak elinde tutuyor. İnter ise 'in Roma'daki başarısından sonra Eljif'i listesine dahil etti.
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