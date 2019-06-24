24 Haziran 2019, Pazartesi
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Renato iddiası
Giriş Tarihi: 24.06.2019
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'yle ilgili orta saha için son iddia Almanya'dan geldi.
Bayern Münih'te istediği şansı bulamayan Renato Sanches'le PSG ve Benfica ile birlikte Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade edildi. 21 yaşındaki Portekizli futbolcu sosyal medya hesabından artık Bayern'de oynamayacağını ve yeni bir macera için hazır olduğunu paylaştı. PSG'nin transfer için diğer takımların bir adım önünde olduğu bildirildi.
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