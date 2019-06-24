24 Haziran 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Renato iddiası

Renato iddiası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.06.2019

çalışmalarını sürdüren 'yle ilgili orta saha için son iddia 'dan geldi.

'te istediği şansı bulamayan Renato Sanches'le ve ile birlikte 'nin de ilgilendiği ifade edildi. 21 yaşındaki Portekizli futbolcu sosyal medya hesabından artık Bayern'de oynamayacağını ve yeni bir macera için hazır olduğunu paylaştı. PSG'nin için diğer takımların bir adım önünde olduğu bildirildi.
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