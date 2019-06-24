24 Haziran 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Zapata’yı Genoa kapıyor

Zapata’yı Genoa kapıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.06.2019

'nin stoper adayları arasında yer alan Cristian Zapata, Genoa yolunda.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Milan ile sözleşmesi biten Kolombiyalı savunmacı Genoa ile 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere... 32 yaşındaki Zapata, Kolombiya ile 56 maça çıktı. Zapata, Milan'da ise 5 sezonda 148 maçta oynadı ve 5 golle de skor katkısı yaptı.
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