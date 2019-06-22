22 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den transfer müjdesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de düzenlenen Win Win gecesinde önemli açıklamalara imza attı ve "Önümüzdeki 10-12 gün içinde herhalde 3-4 önemli transferi bitirmiş oluruz." ifadelerini kullanarak taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.06.2019

FB TV'de düzenlenen Win gecesinde Başkanı , taraftarları heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.

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