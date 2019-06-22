22 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den transfer müjdesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de düzenlenen Win Win gecesinde önemli açıklamalara imza attı ve "Önümüzdeki 10-12 gün içinde herhalde 3-4 önemli transferi bitirmiş oluruz." ifadelerini kullanarak taraftarları heyecanlandırdı.
Giriş Tarihi: 22.06.2019
FB TV'de düzenlenen Win Win gecesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarları heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.
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