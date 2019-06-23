Arslanagic: ‘Teklif almadım’

Belçika ekibi Antwerp'in stoperi Dino Arslanagic, hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu.

Belçika ekibi Antwerp'in stoperi Dino Arslanagic, hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu. Het Laatste Nieuws'e açıklama yapan Bosnalı futbolcu, "Fenerbahçe haberleri gazetelerde okudum. Bana hiçbir teklif gelmedi. Takımda kalıp kalmalacağımı da bilmiyorum" ifadesini kullandı.