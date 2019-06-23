23 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Arslanagic: ‘Teklif almadım’

Arslanagic: ‘Teklif almadım’
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.06.2019

ekibi Antwerp'in stoperi , hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu.

ekibi Antwerp'in stoperi , hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu. Het Laatste Nieuws'e açıklama yapan Bosnalı futbolcu, " haberleri gazetelerde okudum. Bana hiçbir teklif gelmedi. Takımda kalıp kalmalacağımı da bilmiyorum" ifadesini kullandı.

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