23 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Koç’tan teselli

Koç’tan teselli
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.06.2019

Başkan , play off final serisi son maçında şampiyonluğu 'e kaptıran takımı teselli etti.

Başkan , play off final serisi son maçında şampiyonluğu 'e kaptıran takımı teselli etti. Koç, dün başantrenör Zeljko Obradovic ile görüşerek, "Gelecek sezon hem lig hem Avrupa'da 2 kupayı da alacağımızdan eminim" sözleriyle devam olduğu bildirildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
F.Bahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü... F.Bahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...
F.Bahçe bombaları peş peşe patlatacak! İşte Yanal'ın 2020 kadrosu F.Bahçe bombaları peş peşe patlatacak! İşte Yanal'ın 2020 kadrosu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör