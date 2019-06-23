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Koç’tan teselli
Giriş Tarihi: 23.06.2019
Başkan Ali Koç, play off final serisi son maçında şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran takımı teselli etti.
Başkan Ali Koç, play off final serisi son maçında şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran takımı teselli etti. Koç, dün başantrenör Zeljko Obradovic ile görüşerek, "Gelecek sezon hem lig hem Avrupa'da 2 kupayı da alacağımızdan eminim" sözleriyle devam olduğu bildirildi.
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