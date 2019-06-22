22 Haziran 2019, Cumartesi
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Napoli’nin Eljif Elmas planı
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Corriere: Napoli, Eljif Elmas için acele etmeyecek ancak ısrarını sürdürecek... 15 milyon euro’luk bir anlaşma üzerinde duruluyor.
Atletico Madrid ve İnter'in de ilgilendiği Eljif Elmas için Napoli'nin planı ortaya çıktı... İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Gök Mavili ekibin bu transferde aceleci davranmayacağı ancak oyuncu için ısrarını da sürdüreceği kaydedildi. Napoli'nin 15 milyon euro'luk bir anlaşma üzerinde durduğu belirtilirken, ayrıntı verilmedi. Bu arada Eljif Elmas, Makedon basınına yaptığı açıklamada, "Medyada herkesin bildiği haberler yazılıyor. Babam, aynı zamanda menajerim görüşmeleri yapıyor. Yakında neler olacağını göreceğiz." dedi. Elmas dün sosyal medyada da gündemdeydi.. Melisa Dişisağlam adlı bir kişi, Eljif Elmas'ın Instagram'dan kendisine attığı 'Nasılsın?' mesajını paylaştı. Daha sonra ise 'Abla diyeceksin' yazdı. Sarı-lacivertli taraftarlar Dişisağlam'a tepki gösterdi.
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