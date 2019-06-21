21 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin son gözdesi Mensah

F.Bahçe'nin son gözdesi Mensah
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 Giriş Tarihi: 20.06.2019

F.Bahçe, ’un Ganalı orta sahasını da listesine aldı. Başkan , G.Saray’ın istediği için de nabız yokladı

'dan gelecek habere göre çalışmalarını belirleyecek olan F.Bahçe, listesine 'un yıldızı Bernard Mensah'ı da aldı. Kiralık oynadığı geçtiğimiz sezonun ardından sarı-kırmızılıların 'den bonservisini aldığı Ganalı orta saha, ligin öne çıkan isimlerden olmuştu. Mensah için Başkanı 'un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile görüştüğü de iddia edildi. Bu oyuncunun durumuyla ilgili bilgi alan Koç'un UEFA'dan gelecek haber doğrultusunda somut adımlar atacağı öğrenildi. Bu arada Başkan Koç'un Bedir ile yaptığı görüşmede 'ın istediği konusunda nabız yokladığı ifade edildi.

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