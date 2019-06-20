Brezilya’yı geçeriz
F.Bahçe Scout Başkanı Pekmezci: 6 ayda 2 bin maç izledik. 120 oyuncu belirledik. Altyapıda sorunları çözersek Brezilya’yı geçeriz
Fenerbahçe Futbol Akademisi Scout Başkanı Serhat Pekmezci, Altınordu ve Fenerbahçe'deki çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi:
Altınordu'da göreve başladığımda takım 3. Lig'deydi.
Şampiyon olduktan sonra başkanın yerli oyuncularla yola devam etme hedefi vardı ve bana 'bir ekip kur ve akademimize yetenekli oyuncular kazandır' dedi.
6 senede 450 bin oyuncu izledik.
Akademimizden 60'a yakın oyuncu milli takımlara gitti.
Çağlar, Barış, Cengiz gibi transferler oldu.
Fenerbahçe'de de 6 ayda 2 binin üzerinde maç izledik
Şu an 120'ye yakın oyuncu transfer edebileceğimiz boyutta bir havuzumuz var.
Fenerbahçe altyapıda 2-3 yıl içinde dünyaca yıldızlar geliştirecek bir konuma ulaşacak.
Altyapıdaki sorunları çözersek Türkiye kısa sürede Brezilya'yı geçebilir.
Barış Alıcı ve Berke Özer çok iyi yerlere gelecek.
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