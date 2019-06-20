Yevhen Konoplyanka tamam

Sarı-lacivertliler, Schalke 04 ile pazarlığı sürdürüyor. Alman ekibi de ikna edilirse 29 yaşındaki kanat oyuncusu kadroya dahil edilecek...

Orta sahaya Ljubomir Fejsa ve Emre Belözoğlu ile el sıkışan Fenerbahçe, takımdan ayrılan Mathieu Valbuena'nın yerini de Yevgen Konoplyanka ile dolduracak. Sarı-lacivertli yönetimin, Ukraynalı kanat oyuncusu ile prensipte anlaşma sağladığı belirtildi. Alman basını kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiğini yazdı. Sportif direktör Damien Comolli'nin bir yıl kontratı kalan oyuncu için Schalke 04'e 4 milyon euro önerdiği gelen haberler arasında.



VALBUENA'YI UNUTTURUR



Teklif kabul edilirse Konoplyanka, İstanbul'a çağrılacak. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil yılda 3.5 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor. Tecrübeli isim, bu sezon 1 gol 2 asistte kalsa da Schalke formasıyla toplamda 78 maçta 13 gol, 9 asist gerçekleştirdi. Sol kanatta çok etkili bir oyuncu olan Koponlyanka, forvet arkası ve orta sahada da görev alabiliyor. Transferi halinde Valbuena'yı unutturacak klasta.