20 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Yevhen Konoplyanka tamam

Konoplyanka tamam
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Sarı-lacivertliler, 04 ile pazarlığı sürdürüyor. Alman ekibi de ikna edilirse 29 yaşındaki kanat oyuncusu kadroya dahil edilecek...

Orta sahaya Ljubomir Fejsa ve Emre Belözoğlu ile el sıkışan , takımdan ayrılan 'nın yerini de Yevgen Konoplyanka ile dolduracak. Sarı-lacivertli yönetimin, Ukraynalı kanat oyuncusu ile prensipte anlaşma sağladığı belirtildi. Alman basını kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiğini yazdı. Sportif direktör Damien Comolli'nin bir yıl kontratı kalan oyuncu için 04'e 4 milyon euro önerdiği gelen haberler arasında.

VALBUENA'YI UNUTTURUR

Teklif kabul edilirse Konoplyanka, 'a çağrılacak. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil yılda 3.5 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor. Tecrübeli isim, bu sezon 1 gol 2 asistte kalsa da Schalke formasıyla toplamda 78 maçta 13 gol, 9 asist gerçekleştirdi. Sol kanatta çok etkili bir oyuncu olan Koponlyanka, forvet arkası ve orta sahada da görev alabiliyor. Transferi halinde Valbuena'yı unutturacak klasta.

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