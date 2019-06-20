20 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Max Kruse'de yeni rakip

Max Kruse'de yeni rakip
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.06.2019

'nin haber beklediği için Frankfurt devreye girdi. Bild, 31 yaşındaki forvetin Alman ekibine yakın olduğunu yazdı

Transfer için 'nın kararını beklediğinden imzaları attıramayan istediği oyuncuları kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya... Alman Bild gazetesi, forvet için en güçlü adaylardan 'un da rotasını 'a çevirdiğini yazdı. 31 yaşındaki golcünün, 6 milyon euro'luk maaş talep edeceği belirtilirken, Luka Jovic'i 60 milyon euro'ya 'e satan Frankfurt'un transferi bitirme adına en avantajlı takım konumunda olduğu ifade edildi. Kruse'un, "Her zaman Avrupa'da mücadele eden bir takımda oynamak istediğimi söyledim" sözlerine yer veren Bild, Frankfurt'un Avrupa kupalarında mücadele edecek olmasının da elini güçlendirdiğini hatırlattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'ye müjde! Beklenen haber geldi.... Fenerbahçe'ye müjde! Beklenen haber geldi....
G.Saray ve F.Bahçe bir transferde daha karşı karşıya G.Saray ve F.Bahçe bir transferde daha karşı karşıya
Ve transfer resmen açıklandı! G.Saray ve F.Bahçe'ye kötü haber... Ve transfer resmen açıklandı! G.Saray ve F.Bahçe'ye kötü haber...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör