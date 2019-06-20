20 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

De Colo bombası

De Colo bombası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Sarı-lacivertliler, ile sözleşmesi sona eren Fransız basketbolcuyla temasa geçti. Obra’nın ısrarcı olduğu 32 yaşındaki oyuncunun imza atmaya hazır olduğu iddia edildi

'nde bu sezon hedefine ulaşamayan F.Bahçe Beko, gelecek sezonun kadrosu için harekete geçti. ile ligde şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, bir yandan da listesindeki isimlerle görüşmelere başladı. Başantrenör 'in raporu doğrultusunda hareket eden , ile sözleşmesi sona eren Nando De ile temasa geçti. Kanarya ile birlikte ve 'in de Fransız basketbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi.

İLK TERCİHİ

Avrupa'nın en fazla maaş alan basketbolcularından biri olan 32 yaşındaki Nando De Colo'nun Obradovic faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi. Colo'nun daha önce Toronto ve formaları giydiği NBA'den teklif almaması halinde ilk tercinin sarılacivertliler olacağı ifade edildi. 5 sezon formasını giydiği CSKA ile 2 kez THY Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan tecrübeli basketbolcu, bir kez sezonun en iyisi ödülünü aldı.

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