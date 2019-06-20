De Colo bombası
Sarı-lacivertliler, CSKA ile sözleşmesi sona eren Fransız basketbolcuyla temasa geçti. Obra’nın ısrarcı olduğu 32 yaşındaki oyuncunun imza atmaya hazır olduğu iddia edildi
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon hedefine ulaşamayan F.Bahçe Beko, gelecek sezonun kadrosu için harekete geçti. Anadolu Efes ile ligde şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, bir yandan da listesindeki isimlerle görüşmelere başladı. Başantrenör Zeljko Obradovic'in raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Nando De Colo ile temasa geçti. Kanarya ile birlikte Barcelona ve Real Madrid'in de Fransız basketbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi.
İLK TERCİHİ
Avrupa'nın en fazla maaş alan basketbolcularından biri olan 32 yaşındaki Nando De Colo'nun Obradovic faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi. Colo'nun daha önce Toronto ve San Antonio Spurs formaları giydiği NBA'den teklif almaması halinde ilk tercinin sarılacivertliler olacağı ifade edildi. 5 sezon formasını giydiği CSKA ile 2 kez THY Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan tecrübeli basketbolcu, bir kez sezonun en iyisi ödülünü aldı.
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