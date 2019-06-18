18 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni sezon kombineleri satışa çıkıyor

F.Bahçe'de yeni sezon kombineleri satışa çıkıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için kombine kartlar eski hak sahipleri için 20 Haziran'da satışa çıkacak, genel satış ise 12 Temmuz'da başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, genel satış ve yenileme sürecinde, Ülker Stadı'ndan ve "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Kombine kartların en ucuzunun bin 400 lira (kale arkası tribünleri), en pahalısının ise 11 bin 650 lira (Fenerium Alt Tribün E Blok) olarak belirlendiği kaydedildi.

Eski kart sahiplerinin 20 Haziran-3 Temmuz'da kartlarını yenileyebilecekleri, yer değişikliği yapmak isteyenlerin ise 5-6-7 Temmuz tarihlerinde başvuru yapmaları gerektiği ifade edildi.

Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyelerinin, 8-11 Temmuz tarihlerinde 3 adet kombine kart talebinde bulunabilecekleri açıklamada yer aldı.

Genel satışın ise 13 Temmuz'da başlayacağı, kombine kart alınabilmesi için kongre üyesi ya da Kart sahibi olunması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca kombine kart sahiplerinin sezon içinde en fazla 6 kez başka bir isme kartlarını devretme hakkınını bulunduğu aktarıldı.

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