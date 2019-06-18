Semih Özsoy'dan Ergin Ataman'a sert sözler!

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Tahincioğlu Basketbol Ligi final serisi 5. maçında oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında Gigi Datome'nin sakatlığı sonrası yaşanan ambulans kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Semih Özsoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Başkanımız, bugün burada olacaktı. Ancak, Kulüpler Birliği toplantısı ve Bankalar Birliği toplantısının uzamasından dolayı aramıza katılamadı. Eminim onun da söyleyeceği şeyler vardı."

DÜN NELER YAŞANDIĞINI BİLİYORUM

"Basketbol konuşmak isterdik ancak olmadı. Ne kağıda ne görüntüye ihtiyacım var. Neler yaşandığını biliyorum. Dün yaşanan, travma riskiyle karşı karşıya kalan bir oyuncumuzun hastaneye götürülmemesi."

OLAYLARIN BURAYA GELMESİNİN SEBEBİ ERGİN ATAMAN

"Federasyonumuz da bu konu hakkında soruşturma başlattı. Olayların buraya gelmesinin sebebi, Anadolu Efes koçunun kendine has üslubuyla bu olaylara katma değer katması ve Federasyon'un buna herhangi bir ceza vermemesi. Bu zatın Karşıyaka ve Kızılyıldız'la da sorunları var."

OYUNCUMUZUN HASTANEYE GÖTÜRÜLMEMESİ BİZİ ÜRKÜTTÜ

"Oyuncumuzun hayati durumu söz konusuydu. Böyle bir durumda, oyuncumuzun hastaneye götürülmemesi bizi ürkütmüştür. Belki erken ama biz şampiyon olacağız. Onu da söyleyeyim."

"Bu şekilde kardeşi kardeşe kırdırmak olmaz. 'Biz buralara nasıl geldik?' diye herkes kendine sormalı. Obradovic'in yüzüne tükürüldüğünde, hiçbir zaman koçumuz bunu kullanmadı. Kimse kullanmadı, ne biz ne eski yönetimimiz."

TARAFTARIMIZIN NE DEDİĞİ ANLAŞILMADAN ANONS YAPILDI

"Aynı hakemin geçmiş yıllarda bana maç boyunca küfür edilidiğinde anons yaptırmadı. Sonra menajerimiz Didem Hanım'la, 'Semih Bey kusura bakmasın, anons yaptıramadım' diye mesaj yollamıştır. Dün daha taraftarlarımızın ne dediği anlaşılmadan anons yapıldı."

GÖZLEMCİ VE HAKEMLERİN DÜZENLENMESİ GEREKİYOR

"Gözlemci ve hakemlerin de düzenlenmesi gerekiyor. Fenerbahçe seyircisini kimse provake etmemelidir. Taraftar, 'Ne diyeyim?' diye düşünüyor. Herkes ceza almaktan çekiniyor. Daha önce taraftarların taraftarlara küfürünü gördük. Ancak İspanya'daki gibi bir olay görmedik."

ANADOLU EFES OYUNCULARININ EŞLERİNİN YAPTIKLARI KABUL EDİLEMEZ

"Anadolu Efes oyuncularının eşlerinin yaptıkları kabul edilemez. Dans adı altında yaptıklarını kabul edemeyiz. Ambulans olayı bu durumun ciddiyetini, öfkenin kin ve nefrete dönüştüğünü ortaya koymuştur."

ÇOK ZOR SÜREÇLER GEÇİRDİK

"Bu camianın da bir sınırı vardır. Ben inanıyorum ki, oyuncularımız çıkıp oynayacak ve şampiyon olacak. Sloukas'ın babasını, Bobby'nin ablasını kaybettik. Çok zor süreçler geçirdik.

ERGİN ATAMAN GERGİNLİKTEN BESLENİYOR

"Ergin Ataman ve Anadolu Efes'e sesleniyorum; Bu şekilde davranmayın. Mücadele ederek de kazanılabileceğini biz gösteririz. Böyle davranmaya gerek yok. Şimdiye kadar neden böyle şeyler söylemedik? Çünkü bundan beslendiğini biliyoruz. Hocalığı yetmediğinden dolayı böyle şeyler yapıyor."

ERGİN ATAMAN ONLARCA CAMİAYLA PROBLEMLİDİR

"Eskiden basketbolun elit olmasının sebebi, Ergin Ataman'ın eskiden olmamasıydı. O olsaydı eskiden de basketbol elit olmazdı. Türkiye'de böyle şeyler yapan tek kişi Ergin Ataman'dır. Kendisi onlarca camiayla problemlidir. Bundan beslenmektedir. 'Can güvenliğim yok, karşı salona gitmeyeceğim.' diyen birine Federasyon hiçbir şey sormaz mı? Hiçbir şey söylemez mi?"