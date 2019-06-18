18 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den öğrencilere 700 liraya kombine

Fenerbahçe'den öğrencilere müjde!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için öğrencilere, 700 liradan kombine kart alma fırsatı tanınacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ilk kez uygulanan öğrenci kombinesinin bu yıl da satışa sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, 1995-2003 doğumlu öğrencilerin, 22 Temmuz'dan itibaren öğrenci belgeleriyle yüzde 50 indirimli olarak kale arkası tribününden 700 liraya kombine bilet temin edebileceği ifade edildi.

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