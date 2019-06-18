18 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Umut Meraş için devreye girdi

Bursasporlu yıldız Fenerbahçe yolunda!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 Giriş Tarihi: 18.06.2019

'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan 'den sürpriz bir hamlesi geldi. Sarı lacivertliler, 1. Lig'e düşen 'da forma giyen için devreye girdi.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için kolları sıvayan 'de sürpriz bir hamlesi geldi.

'ın talip olduğu Milli futbolcu için Fenerbahçe de devreye girdi. Siyah-beyazlılar bu gelişme sonrası yönetimiyle olan görüşmelerine hız verdi.

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UMUT KULÜBÜNE İHTARNAME GÖNDERDİ

Yeşil-beyazlıların transferin son gününde 'dan 2 milyon TL bonservis karşılığında transfer ettiği ve oynadığı futbolla A 'a kadar yükselen da alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdi. Alacağının 15 gün içerisinde ödenmesini isteyen Umut'un bu hareketi yeşil-beyazlı kulüpte tepkiye neden oldu.

UMUT MERAŞ KİMDİR?

20 Aralık 1995 İstanbul doğumlu olan Umut Meraş, Yeşilköy ve Sarıyer takımlarında altyapı eğitimi aldı. Daha sonra Boluspor'un U21 kadrosuna transfer edildi. 2014 yılında Boluspor'da A takıma yükselen Umut Meraş, 2017-2018 sezonu sonuna kadar Boluspor'da forma giydi.

2018-2019 sezonu başlangıcında ise Boluspor'dan Bursaspor'a 265 bin Euro karşılığında transfer oldu.

Sol bekte forma giyen Umut Meraş, geride kalan sezonda Bursaspor forması ile 30 maça çıktı ve 2 gol attı. Umut Meraş'ın Bursaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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