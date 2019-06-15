Slaven Bilic'in gözü Tolgay Arslan'da
West Bromwich'in başına geçen Slaven Bilic'in transferde ilk hedeflerinden birisinin Tolgay Arslan olduğu iddia edildi.
Ada kulübünün sportif direktörü Giuliano Terraneo'nun sarı-lacivertli oyuncu için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçmesinin beklendiği yazıldı. Terraneo'nun bu transferde, Fenerbahçe ile olan ilişkilerini kullanacağı belirtiliyor.
UEFA'YI BEKLEYİN
Vedat Muriqi için Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe, UEFA'nın açıklayacağı ceza nedeniyle adım atamıyor. Sarı-lacivertli yöneticilerin, kendilerini arayarak Galatasaray'ın teklifinin daha iyi olduğunu belirten Çaykur Rizesporlu idarecilere de, "UEFA kararını açıklamadan birşey yapamayız. Şu anda elimiz kolumuz bağlı. Bekleyin!" yanıtını verdiği konuşuluyor.
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