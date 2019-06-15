15 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Slaven Bilic'in gözü Tolgay Arslan'da

Bilic'in gözü Tolgay'da
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.06.2019

'in başına geçen 'in transferde ilk hedeflerinden birisinin olduğu iddia edildi.

Ada kulübünün sportif direktörü Giuliano Terraneo'nun sarı-lacivertli oyuncu için önümüzdeki günlerde ile temasa geçmesinin beklendiği yazıldı. Terraneo'nun bu transferde, Fenerbahçe ile olan ilişkilerini kullanacağı belirtiliyor.

UEFA'YI BEKLEYİN

Vedat Muriqi için ile yarışan Fenerbahçe, 'nın açıklayacağı ceza nedeniyle adım atamıyor. Sarı-lacivertli yöneticilerin, kendilerini arayarak Galatasaray'ın teklifinin daha iyi olduğunu belirten idarecilere de, "UEFA kararını açıklamadan birşey yapamayız. Şu anda elimiz kolumuz bağlı. Bekleyin!" yanıtını verdiği konuşuluyor.

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