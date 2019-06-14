14 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye Radu müjdesi
Giriş Tarihi: 14.06.2019
Fenerbahçe Lazio'nun stoperi Stefan Radu ile ilgilendiği ve Serie A ekibinin oyuncuyu bonservissiz bırakmaya razı olduğu belirtildi.
Sky Italia'da yer alan habere göre Lazio'nun bonservissiz bırakmayı düşündüğü 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği vurgulandı. 2008'de Lazio'ya 4.5 milyon euro'ya giden Radu, 10 sezonda Roma ekibinde 347 maça çıkıp 7 gol attı.
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