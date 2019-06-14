14 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Radu müjdesi

Fenerbahçe'ye Radu müjdesi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Lazio'nun stoperi Stefan Radu ile ilgilendiği ve Serie A ekibinin oyuncuyu bonservissiz bırakmaya razı olduğu belirtildi.

Sky Italia'da yer alan habere göre Lazio'nun bonservissiz bırakmayı düşündüğü 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 'nin ilgilendiği vurgulandı. 2008'de Lazio'ya 4.5 milyon euro'ya giden Radu, 10 sezonda Roma ekibinde 347 maça çıkıp 7 gol attı.
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