15 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Bajic'i önce Fenerbahçe istemiş!

Bajic'i önce Fener istemiş!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.06.2019

çalışmalarını sürdüren ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

'nin bu sezon 'de kiralık olarak forma giyen Riad Bajic için Atiker 'dan önce Udinese'ye kiralama teklifi yaptığı ancak Boşnak forvetin Konyaspor'u tercih ettiği ileri sürüldü. 25 yaşındaki Bajic, 2015-17 arasında da Konyaspor'da oynamıştı.

RADU YEDEK

Lazio'nun bedelsiz olarak takımdan göndereceği belirtilen Stefan Radu'nun en ciddi talibinin Fenerbahçe olduğu ifade edilmişti. Yönetimin, 32 yaşındaki Rumen stoperi yedek listede tuttuğu belirlendi. 2008'den beri Lazio'da oynayan Radu, stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.

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