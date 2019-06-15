Bajic'i önce Fenerbahçe istemiş!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.
Fenerbahçe'nin bu sezon Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Riad Bajic için Atiker Konyaspor'dan önce Udinese'ye kiralama teklifi yaptığı ancak Boşnak forvetin Konyaspor'u tercih ettiği ileri sürüldü. 25 yaşındaki Bajic, 2015-17 arasında da Konyaspor'da oynamıştı.
RADU YEDEK
Lazio'nun bedelsiz olarak takımdan göndereceği belirtilen Stefan Radu'nun en ciddi talibinin Fenerbahçe olduğu ifade edilmişti. Yönetimin, 32 yaşındaki Rumen stoperi yedek listede tuttuğu belirlendi. 2008'den beri Lazio'da oynayan Radu, stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.
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