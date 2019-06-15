15 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kongre günü

Fenerbahçe'de kongre günü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.06.2019

Kulübünde, mevcut tüzüğün bazı maddelerinde değişikliğe ilişkin olağanüstü genel kurul ile olağan mali genel kurul toplantıları yarın yapılacak.

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek tüzük değişikliği kongresi, saat 10.00'da; 2018 yılı mali genel kurulu ise saat 13.00'te başlayacak.

Mali kongrede 'ın başkanlık yaptığı 1 Ocak-4 Haziran 2018 ile mevcut başkan 'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemleri ayrı ayrı ibraya sunulacak, 2019 yılı bütçesi oylanacak.

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