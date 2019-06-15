Fenerbahçe Murat Sağlam'ı resmen açıkladı

Trabzonspor'la anlaşma sağlayamayan ardından Fenerbahçe'yle anlaşan Wolfsburglu milli futbolcu Murat Sağlam sağlık kontrolünden geçti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.



21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz. "



INSTAGRAM FENERBAHÇE'Yİ TAKİBE ALMIŞTI

Trabzonsporla anlaşamaması sonrası İstanbul'a gelen Murat Sağlam, sarı lacivertli kulüple görüşmeden önce Kanarya'yı Instagram hesabından takip etmişti.

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçen Murat Sağlam, geçtiğimiz sezon Wolfsburg II takımında 25 maçta 6 gol atarken, 4 asist yaptı. Sezon boyunca tüm kulvarlarda 27 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Murat Sağlam, aynı zamanda Türkiye U18, U19 ve U21 milli takım formalarını da giydi. Şu anda TürkiyeU21 milli takım formasını giyen Murat Sağlam, 1.75 boyunda.