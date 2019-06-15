15 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Zeljko Obradovic: Üstün oynayan karakterli oyuncularımı tebrik ediyorum

Karakterli oyuncularımı tebrik ediyorum
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.06.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin 4'üncü maçında 'i 82-73 'lük skorla mağlup eden ve seride durumu 2-2'ye getiren 'da Başantrenör , alınan sonuçtan ve oynanan oyunda mutlu olduğunu dile getirdi.

'da Başantrenör , kendi sahalarında aldıkları mağlubiyet sonrasında galibiyet elde etmenin önemine değinirken, "Bunu bugün yaptık ve sahadan galibiyetle ayrıldık. Oyunun son anına kadar maçı bırakmayan ve üstün oynayan karakterli oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Maçın hakemleriyle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Obradovic, "Bugüne kadar hakemlerle ilgili konuşmadım. Bugün de konuşmayacağım. Bırakalım da onlar kendi işlerini yapsınlar" şeklinde konuştu.

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