15 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Zeljko Obradovic, kendi sahalarında aldıkları mağlubiyet sonrasında galibiyet elde etmenin önemine değinirken, "Bunu bugün yaptık ve sahadan galibiyetle ayrıldık. Oyunun son anına kadar maçı bırakmayan ve üstün oynayan karakterli oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmamız gerekiyor" dedi.
Zeljko Obradovic: Üstün oynayan karakterli oyuncularımı tebrik ediyorum
Giriş Tarihi: 15.06.2019
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin 4'üncü maçında Anadolu Efes'i 82-73 'lük skorla mağlup eden ve seride durumu 2-2'ye getiren Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Zeljko Obradovic, alınan sonuçtan ve oynanan oyunda mutlu olduğunu dile getirdi.
Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Zeljko Obradovic, kendi sahalarında aldıkları mağlubiyet sonrasında galibiyet elde etmenin önemine değinirken, "Bunu bugün yaptık ve sahadan galibiyetle ayrıldık. Oyunun son anına kadar maçı bırakmayan ve üstün oynayan karakterli oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmamız gerekiyor" dedi.
Maçın hakemleriyle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Obradovic, "Bugüne kadar hakemlerle ilgili konuşmadım. Bugün de konuşmayacağım. Bırakalım da onlar kendi işlerini yapsınlar" şeklinde konuştu.
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